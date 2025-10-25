Vorteilswelt
Herren-Riesentorlauf

Warum Vinc am Gletscher in Sölden Milch geben will

Ski Alpin
25.10.2025 18:30
Raphael Haaser war im Vorjahr in Sölden Siebenter
Raphael Haaser war im Vorjahr in Sölden Siebenter(Bild: Birbaumer Christof)

Die Magie der Auftakts! Die wollen Österreichs Ski-Herren heute auf dem Sölden-Gletscher erzwingen – in das erste Rennen der neuen Saison wollen Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser und Co gehen, als ob es ein Bewerb der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm wäre.

Platz 7 für Raphael Haaser, Platz 8 für Patrick Feurstein – erfreut war man im Herren-Team von Ski Austria über den Start in Sölden trotzdem nicht. „Holprig“, nennt es Chef Marko Pfeifer heute noch. Weil er weiß, was ein richtig gelungener Auftakt mit einer Mannschaft machen kann. Siehe Norwegens Herren, die vor einem Jahr alle drei Treppen auf dem Podest bevölkerten.

