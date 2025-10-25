Warum Vinc am Gletscher in Sölden Milch geben will

Die Magie der Auftakts! Die wollen Österreichs Ski-Herren heute auf dem Sölden-Gletscher erzwingen – in das erste Rennen der neuen Saison wollen Riesentorlauf-Weltmeister Raphael Haaser und Co gehen, als ob es ein Bewerb der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm wäre.
Platz 7 für Raphael Haaser, Platz 8 für Patrick Feurstein – erfreut war man im Herren-Team von Ski Austria über den Start in Sölden trotzdem nicht. „Holprig“, nennt es Chef Marko Pfeifer heute noch. Weil er weiß, was ein richtig gelungener Auftakt mit einer Mannschaft machen kann. Siehe Norwegens Herren, die vor einem Jahr alle drei Treppen auf dem Podest bevölkerten.
