Warum Vinc am Gletscher in Sölden Milch geben will

Platz 7 für Raphael Haaser, Platz 8 für Patrick Feurstein – erfreut war man im Herren-Team von Ski Austria über den Start in Sölden trotzdem nicht. „Holprig“, nennt es Chef Marko Pfeifer heute noch. Weil er weiß, was ein richtig gelungener Auftakt mit einer Mannschaft machen kann. Siehe Norwegens Herren, die vor einem Jahr alle drei Treppen auf dem Podest bevölkerten.