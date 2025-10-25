Gery Seidls verrückte Weihnachten in „Aufputzt is“

Wenn Weihnachten heuer besonders chaotisch, aber auch herzerwärmend und sehr lustig wird, hat Gery Seidl damit zu tun. In seiner ersten Kinohauptrolle spielt der Kabarettist und Publikumsliebling den Bauleiter Andi. Keinen besonders entspannten, sondern einen mit „Work-Work“-Balance, einem ungeduldigen Chef und noch ungeduldigeren Chinesen als Auftraggebern im Nacken. Timingmäßig eher ungünstig, dass er bei seiner Frau Steffi und Bonus-Tochter Alma einiges an Aufmerksamkeit gutzumachen hat. Also verspricht er, für das ganz besondere Weihnachtsidyll zu sorgen. Und zwar hoch und heilig, wieder einmal – aber diesmal von ganzem Herzen.