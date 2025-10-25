Gery Seidls verrückte Weihnachten in „Aufputzt is“

In seiner ersten Kinohauptrolle stolpert Gery Seidl als gestresster Bauleiter Andi mitten hinein ins Festtagschaos. Zwischen Schwiegermutter, Dachs und Zollproblemen stapeln sich die Katastrophen. Ein hochkarätig besetzter Film mit Herz, Hirn und Schmäh. Ab 20. November ist „Aufputzt is“ im Kino – und mit etwas Glück gibt es tolle Preise zu gewinnen!
Wenn Weihnachten heuer besonders chaotisch, aber auch herzerwärmend und sehr lustig wird, hat Gery Seidl damit zu tun. In seiner ersten Kinohauptrolle spielt der Kabarettist und Publikumsliebling den Bauleiter Andi. Keinen besonders entspannten, sondern einen mit „Work-Work“-Balance, einem ungeduldigen Chef und noch ungeduldigeren Chinesen als Auftraggebern im Nacken. Timingmäßig eher ungünstig, dass er bei seiner Frau Steffi und Bonus-Tochter Alma einiges an Aufmerksamkeit gutzumachen hat. Also verspricht er, für das ganz besondere Weihnachtsidyll zu sorgen. Und zwar hoch und heilig, wieder einmal – aber diesmal von ganzem Herzen.
Ein Film über das Scheitern und die Liebe
Selbstverständlich kommt alles anders als geplant. Der Konkurrenzdruck am Bau, familiäre Erwartungen und die überraschende Tatsache, dass auch Geschenke erwartet werden, türmen sich zu einem wahnwitzigen Mix aus Überforderung und bester Absicht. Dass dann Frau und Tochter auch noch ins Waldviertel zur strengen Schwiegermutter abrauschen, weil „Struktur“ gebraucht wird, macht die Sache nicht einfacher.
Andi muss sich beweisen. Die gesamte Weihnachtsorganisation will er übernehmen, wie es sich gehört, mit großem Baum und Lieblingsnachspeise. Und wer weiß, vielleicht sogar mit weißen Weihnachten. Und nicht zu vergessen: Mit der richtigen Deko! Das alles, obwohl 280 Klotüren am Zoll festhängen und der bestellte Baum futsch ist. Kumpel Bertl verspricht tatkräftige Unterstützung, sorgt aber für noch mehr Chaos.
Mitmachen & gewinnen
Der Weihnachtsfilm „Aufputzt is“ mit Gerry Seidl in der Hauptrolle startet ab dem 20. November in den österreichischen Kinos und zum Kinostart verlost die „Krone“ tolle Preise. Wir verlosen
Sie übernachten im Schani Hotel – hier trifft Wiener Charme auf smarte Services und lässiges Design. Gastfreundschaft wird hier neu gedacht – individuell, nachhaltig und mit viel Liebe zum Detail. Jedes Haus erzählt, inspiriert von seiner Lage und Umgebung, seine ganz eigene Geschichte. Kein Schani Hotel gleicht dem anderen, und doch verbindet sie alle der besondere Schani-Spirit. Erlebe die echte Magie Wiens im ältesten Riesenrad der Welt: Gewinnen Sie zudem noch eine Fahrt für 2 Personen mit dem Wiener Riesenrad und tauchen Sie in den Wintermarkt im Prater bei Punsch und Maroni in die Vorweihnachtszeit ein!
Das Restaurant Luftburg-Kolarik im Prater vereint Tradition und Innovation unter dem Motto: „Gastfreundschaft spürbar nachhaltig". Der Familienbetrieb umfasst das größte vollzertifizierte Bio-Restaurant der Welt. Danach geht es zur GALA Premiere ins Wiener Gartenbaukino, im Anschluss an den Film lernst du auf der Premierenparty Gery Seidl und das Filmteam persönlich kennen!
Gewinnen Sie einen Christbaum von Christbaum-Service & Weihnachtsevents – seit über 25 Jahren Erfahrung rund um das schönste Fest im Jahr, einen Weihnachtspulli, 2 Kinogutscheine, einen OBI Wertgutschein, die limitierte VINYL zum Film sowie Süßigkeiten von Lindt.
Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 31.10, 09:00 Uhr.
