Pro Tag 25-mal zu Fuß rund um den ganzen Erdball

Gesund, sicher, umweltfreundlich

Die eigenen Beine zur Fortbewegung zu nutzen, hat schließlich viele Vorteile. „Wer zu Fuß geht, verursacht beispielsweise keine Abgase und keinen Lärm, trägt zur Verkehrssicherheit bei und stärkt die eigene Gesundheit“, zählt Katharina Jaschinsky die Benefits auf. Eine jüngst präsentierte Senioren-Studie zeige sogar, dass mit der zunehmenden Anzahl von täglichen Schritten die Lebenserwartung steige, erklärt die Mobilitätsexpertin des VCÖ.