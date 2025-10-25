Vorteilswelt
Nach starkem Start

Nächster Rückschlag für Affengruber-Klub Elche

Fußball International
25.10.2025 18:27
David Affengruber
David Affengruber(Bild: GEPA)

ÖFB-Legionär David Affengruber hat mit Elche gegen Espanyol eine bittere 0:1-Niederlage kassiert. Es ist der nächste Rückschlag in La Liga für den Aufsteiger.

0 Kommentare

Nach einem starken Saisonstart ist bei Elche in der spanischen Fußballliga Sand ins Getriebe geraten. Der Klub kassierte am Samstag mit David Affengruber in der Verteidigung gegen Espanyol Barcelona eine 0:1-Auswärtsniederlage.

Damit holte der Aufsteiger in den jüngsten drei Runden nur einen Punkt. Aus den sieben Ligapartien davor hatten 13 Zähler herausgeschaut.

