Beachvolleyball

Hammarberg/Berger in Kapstadt im Halbfinale

Sport-Mix
25.10.2025 18:23
Jubel beim
Jubel beim(Bild: GEPA)

Die Beachvolleyballer Timo Hammarberg und Tim Berger sind am Sonntag erstmals bei einem Elite-16-Turnier der Pro-Tour in ein Halbfinale eingezogen. Das junge ÖVV-Duo bezwang in Kapstadt am Samstag im Viertelfinale die Niederländer Steven van de Velde/Alexander Brouwer 2:1 (18,-18,14).

Im Halbfinale am Samstag kommt es für die Österreicher zur Revanche gegen die Franzosen Remi Bassereau/Calvin Aye.

Denn vor ihrem Viertelfinale hatten Hammarberg/Berger gegen Bassereau/Aye 1:2 (16,-19,-20) verloren, waren als einer der zwei besten Verlierer in der Runde der letzten zwölf aber trotzdem aufgestiegen. Für Alexander Horst und Moritz Pristauz war in Südafrika nach einem 1:2 (-20,23,-12) gegen die Norweger Hendrik Mol/Mathias Berntsen in der Runde der besten zwölf Endstation. Dorina und Ronja Klinger waren am Freitag in der Zwischenrunde ausgeschieden.

