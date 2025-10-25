Hammarberg/Berger in Kapstadt im Halbfinale

Die Beachvolleyballer Timo Hammarberg und Tim Berger sind am Sonntag erstmals bei einem Elite-16-Turnier der Pro-Tour in ein Halbfinale eingezogen. Das junge ÖVV-Duo bezwang in Kapstadt am Samstag im Viertelfinale die Niederländer Steven van de Velde/Alexander Brouwer 2:1 (18,-18,14).
Im Halbfinale am Samstag kommt es für die Österreicher zur Revanche gegen die Franzosen Remi Bassereau/Calvin Aye.
Denn vor ihrem Viertelfinale hatten Hammarberg/Berger gegen Bassereau/Aye 1:2 (16,-19,-20) verloren, waren als einer der zwei besten Verlierer in der Runde der letzten zwölf aber trotzdem aufgestiegen. Für Alexander Horst und Moritz Pristauz war in Südafrika nach einem 1:2 (-20,23,-12) gegen die Norweger Hendrik Mol/Mathias Berntsen in der Runde der besten zwölf Endstation. Dorina und Ronja Klinger waren am Freitag in der Zwischenrunde ausgeschieden.
