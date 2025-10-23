Steirerin: „Wird nun mein Rollator gepfändet?“

Sechs Jahre lang verrechnete die steirische Gemeinde Landl Margaretha A. Grundsteuer für einen Besitz, den sie nach dem Umzug in betreutes Wohnen gemeinsam mit ihrem 92-jährigen Mann verkauft hatte. Trotz mehrerer Informationsschreiben durch ihren Sohn und den neuen Besitzer an die Gemeinde langten weiterhin Zahlungsaufforderungen sowie Mahnungen bei der Familie ein. Bis zur Exekutionsandrohung. Die Rechnung wurde von Familie A. bezahlt, da der Betrag von 20,70 Euro nicht sehr hoch war.