Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Ombudsfrau

Steirerin: „Wird nun mein Rollator gepfändet?“

Ombudsfrau
23.10.2025 14:32
Grundsteuer-Theater in der Steiermark.
Grundsteuer-Theater in der Steiermark.(Bild: M. Schuppich - stock.adobe.com)

Die 89-jährige Pensionistin lebt mit ihrem Mann seit sechs Jahren im “betreuten Wohnen“ und hat ihren Grund längst veräußert. Die Steuer dafür sollte sie aber weiterhin zahlen. Es wurde ihr sogar mit Exekution gedroht.  Dabei waren der Gemeinde die Folgebesitzer bekannt.

0 Kommentare

Sechs Jahre lang verrechnete die steirische Gemeinde Landl Margaretha A. Grundsteuer für einen Besitz, den sie nach dem Umzug in betreutes Wohnen gemeinsam mit ihrem 92-jährigen Mann verkauft hatte. Trotz mehrerer Informationsschreiben durch ihren Sohn und den neuen Besitzer an die Gemeinde langten weiterhin Zahlungsaufforderungen sowie Mahnungen bei der Familie ein. Bis zur Exekutionsandrohung. Die Rechnung wurde von Familie A. bezahlt, da der Betrag von 20,70 Euro nicht sehr hoch war.

Unordnung der Gemeinde
Dennoch: „Meine Mutter hat Bedenken, ob es möglich ist, dass ihr der Rollator gepfändet werde“, erklärte der Sohn. Mittlerweile wurde der Grund wieder weiterverkauft, aber zahlen sollte weiterhin die Pensionistin.

Selbst als der zweite Besitzer einen bitterbösen Brief an den Bürgermeister schrieb, mit der Aufforderung, man solle nach sechs Jahren und zwei Eigentümerwechseln doch bitte Frau A. nicht mit der Unordnung der Gemeinde belästigen, passierte nichts.

Chaos  bei Abrechnung
Die steirische Landesregierung stellte fest: In Kenntnis des mittlerweile mehrfachen Eigentumsübertrags an dem verfahrensgegenständlichen Grundbesitz wird die Grundsteuer Frau A. als bis zum Jahr 2020 betreffende Voreigentümerin, vorgeschrieben und eingetrieben. Die Abgabenbehörde meinte, dass es ihr bislang rechtlich verwehrt sei, die Grundsteuer dem aktuellen Besitzer vorzuschreiben.

Schildbürgerstreich?
Der Grund? Der letztgültige Steuerbescheid des zuständigen Finanzamtes weise noch Frau A. als Bescheidnehmerin und Steuerpflichtige aus. Erst wenn das Finanzamt das Ende der Steuerpflicht bestätige, ende die Steuerpflicht. Klingt irgendwie nach Schildbürgerstreich. Mittlerweile konnte durch Intervention der Ombudsfrau die Sache bereinigt werden und Margaretha A. erhält eine Abgabengutschrift.

Porträt von Ombudsfrau
Ombudsfrau
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
201.461 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
191.986 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
181.012 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Newsletter
Mehr Ombudsfrau
„Krone“-Ombudsfrau
Steirerin: „Wird nun mein Rollator gepfändet?“
„Krone“-Ombudsfrau
Wegen einer Identadresse buchte OBS doppelt ab
„Krone“-Ombudsfrau
Briefe, Pakete & Co.: Wenn die Post verschwindet
„Krone“-Ombudsfrau
Konto gesperrt: „Verstorbene“ ist quicklebendig
„Krone“-Ombudsfrau
Bedienungsanleitungssuche im Internet – Abofalle!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf