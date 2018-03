BVT-Razzia: Justiz ermittelt gegen Einsatzleiter

EGS-Chef wirklich „unbefangen“?

Wolfgang Preiszler, der als Gemeinderat für die FPÖ in Guntramsdorf tätig ist, hatte am 28. Februar die Hausdurchsuchung im BVT geleitet, bei der es zu Unregelmässigkeiten im Zuge der Datensicherung gekommen war. Auch wenn Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) vor dem Nationalrat beteuerte, dass „alles gesetzeskonform“ abgelaufen sei und die EGS „sauber gearbeitet habe“ - der schale Beigeschmack bleibt. Zumal die Regierungsparteien gegen den von der SPÖ in der Causa beantrage U-Ausschuss stimmten. Auch das Argument, man habe die EGS beauftragt, weil die Beamten „unbefangen“ seien, führt alleine dadurch ad absurdum, dass Preiszler selbst einmal als Staatsschützer tätig gewesen sein soll.