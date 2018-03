Strache verteidigt Leiter der BVT-Razzia

FPÖ-Chef Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat sich am Dienstagabend in der BVT-Affäre - in der die SPÖ einen Untersuchungsausschuss einsetzen wird - zu Wort gemeldet. Er verteidigte im ORF-„Report“ seinen Parteikollegen Innenminister Herbert Kickl und auch den umstrittenen Leiter der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) und FPÖ-Gemeinderat, Wolfgang Preiszler. Dieser war zuletzt auch wegen seiner Internetaktivitäten in die Kritik geraten. Laut seinem Kenntnisstand habe Preiszler „nichts Unredliches getan“, so Strache.