Kickl: „Führe mein Ministerium gesetzeskonform“

Kickl sprach in seiner Beantwortung von der „beschämenden“ Verunglimpfung eines rechtsstaatlichen Vorgangs. „Mich werden Sie nicht mundtot machen“, so Kickl: „Ich führe mein Ministerium gesetzeskonform.“ Was im BVT geschehen sei, sei ein Vorgang, wie ihn das rechtsstaatliche System vorsehe, so Kickl, der bezüglich der Hausdurchsuchungen immer wieder auf die Bestimmungen der Strafprozessordnung verwies. Alles sei „auf Punkt und Beistrich“ eingehalten worden. Die Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittle wegen des Vorwurfs von Datenmissbrauch in einem hochsensiblen Bereich und sei Herrin des Verfahrens. „Sie bestimmt, was zu geschehen hat. Die Polizei führt aus“, so Kickl. „Und so etwas soll ein Putsch sein, Herr Kern?“