„Extremismusdateien des BVT wurden nicht kopiert“

Die rechtliche Gesamtverantwortung trage hier allerdings sowieso die Staatsanwaltschaft, deren Anordnung zur Hausdurchsuchung auch durch ein Gericht bewilligt worden war, so Pilnacek. Bei den Sicherstellungen im BVT-Gebäude am Rennweg sei daher auch die fallführende Staatsanwältin selbst anwesend gewesen. Die elektronischen Daten seien von IT-Experten gesichert worden. Dem Vorwurf, dass auch Dateien der Abteilung zur Bekämpfung von Extremismus kopiert worden seien, widerspricht Pilnacek - zumindest teilweise. „Es wurden keine Falldaten sichergestellt, sondern nur Ordner mit privaten Inhalten, rund 19,1 GB an Daten. Es gab die Annahme aufgrund eines Naheverhältnisses zu einem der Beschuldigten, dass sich in diesem Ordner relevante Daten befinden. Es ist aber möglich, dass sich etwas in einem als privat gekennzeichneten Ordner befunden hat.“