Kurz: „U-Ausschuss zu BVT-Affäre wird kommen“

Während die SPÖ der türkis-blauen Regierungskoalition in der BVT-Affäre am Freitag in Sachen Untersuchungsausschuss vorwarf, „alle Register zu ziehen, um zu verzögern“, hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sich überzeugt gegeben, dass ein U-Ausschuss zu der Causa kommen wird. Indes bezeichnte auch Verfassungsrechtler Theo Öhlinger den abgelehnten Antrag der SPÖ auf Einsetzung des Untersuchungsausschusses angesichts der verfassungsrechtlichen Vorgaben als „sehr problematisch“.