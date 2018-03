Einsatzleiter teilt Rassistisches auf Facebook

BVT-Sitzung im Nationalrat

In einer Sondersitzung des Nationalrats hat die SPÖ am Montag Aufklärung über „besorgniserregende Vorgänge“ im BVT gefordert. Sie brachte eine Dringliche Anfrage ein, die an Innenminister Kickl gerichtet ist. Kickl hatte am Montagnachmittag insgesamt 40 Fragen zu Korruptionsvorwürfen, Mobbing-Hinweisen und den Hausdurchsuchungen im BVT zu beantworten, daran schließt sich eine Debatte an, bei der jeder der fünf Fraktionen 25 Minuten Redezeit zur Verfügung steht.