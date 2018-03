„Far Cry 5“: Spaßiger Glaubenskrieg in Hope County

Angeln zur Entspannung

Der Jagd auf virtuelle Tiere wird dennoch auch in „Far Cry 5“ ein nicht unbedeutender Teil des Spiels eingeräumt, sind Felle von Bär, Puma, Elch und Co. doch ein wichtiges Handelsgut, mit dem sich schnell Gewinn machen lässt. An Flüssen und Seen darf zudem gefischt werden. Ubisoft implementiert zu diesem Zweck ein eigenes Angel-Mini-Game. Abwechslung vom gewalttätigen Treiben bieten außerdem die sogenannten Prepper-Quests, bei denen in Bunkern und anderen unzugänglichen Verstecken nach wichtigen Vorräten gesucht werden darf. Um an diese zu gelangen, müssen oftmals kleinere Puzzles gelöst werden.