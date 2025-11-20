Beruhigungspost der WK-Chefs an ihre Mitarbeiter

„Arbeit ist und bleibt mehr als ein Job“

Während dieses Signal an die Mitarbeiterschaft noch eher als verständlich einzustufen ist, zeigt sich im darauffolgenden Absatz wohl klar, wie abgehoben die Wirtschaftskammer nach wie vor agiert. Wörtlich heißt es: „Gerade in Zeiten wie diesen zeigt sich, was uns als Wirtschaftskammer wirklich ausmacht: Wir stehen unseren Mitgliedern zur Seite – kompetent, lösungsorientiert und mit einem klaren Verständnis für ihre Herausforderungen. Unsere Arbeit ist und bleibt mehr als ein Job. Sie ist ein Beitrag, dass Tirol wirtschaftlich stark bleibt.“