Von Hund angesprungen: Jetzt droht eine Anklage

Zwei Hunde waren im Spiel

Die Vorgeschichte war, dass auch das Opfer einen Hund dabeihatte und die Tiere zu raufen begannen. Beim Versuch, sie zu trennen, war es zum Unglück gekommen. Neben den Frauen gab es noch einen weiteren Zeugen des Vorfalls, die Befragungen sind noch nicht abgeschlossen. In zwei Wochen soll der Bericht an die Staatsanwaltschaft Wels gehen.