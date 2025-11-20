Für Verstappen könnte WM-Traum in Las Vegas enden

Gut möglich, dass aus dem Dreikampf um die WM-Krone bereits in Las Vegas ein Zweikampf wird. Max Verstappen muss im wahrsten Sinne des Wortes Gas geben, will er auch nach dem anstehenden Wochenende im Rennen um den Titel sein.
83 Punkte können Fahrer noch insgesamt sammeln, Verstappens Rückstand auf WM-Leader Lando Norris beträgt indes 49 Zähler. Heißt für den Niederländer: Erobert Norris am Strip neun Punkte mehr als er selbst, muss er sich vom WM-Traum verabschieden.
Will Verstappen seinen Titel verteidigen, muss er ...
Neben Verstappen und Norris hat auch noch Oscar Piastri Chancen, sich zum Champion zu krönen. Mit 24 Punkten Rückstand auf seinen Teamkollegen wird der Australier auf jeden Fall auch in Kater noch im Titelrennen sein.
