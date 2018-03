Aus in Linz? Sicherheitsfirma bricht Schweigen

„Nach dem Vorfall wird von uns geprüft, ob in Zukunft wieder unser eigenes Personal für die Fahrscheinkontrollen zum Einsatz kommt. Es ist denkbar, dass der auslaufende Vertrag mit der Firma Securitas nicht verlängert wird“, kündigte Linz-AG-Generaldirektor Erich Haider in der Sonntags-Ausgabe der „OÖ-Krone“ an. Dieser Meinung schließt sich mit dem Linzer Bürgermeister Klaus Luger auch der Aufsichtsratschef der Linz AG an und betont: „Hier wurde eine Grenze überschritten.“