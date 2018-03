Kontrolleur-Skandal: Kritik an Sicherheitsfirma!

Securitas-Vertrag mit Linz AG wackelt

Wobei es durchaus möglich ist, dass die Linz AG in Zukunft auf die Dienste der Sicherheitsfirma Securitas überhaupt verzichten könnte. „Der Vertrag läuft heuer aus. Dieser Vorfall lässt uns darüber nachdenken, in Zukunft wieder unser eigenes Personal für diese Aufgaben in den Bussen und Straßenbahnen einzusetzen“, sagt Linz-AG-Generaldirektor Erich Haider, der den Vorfall zutiefst bedauert und sich bei Fahrgast Christian L., der bei dem Vorfall gewürgt, an die Wand gedrängt, zu Boden gerissen und verletzt wurde, entschuldigt. Auch der Tiroler spart nicht mit massiver Krititk: „Die Kontrolleure wollten diese Eskalation, waren meiner Meinung nicht geschult.“ Der 41-jährige Fahrgast erstattete Anzeige und die Polizei hat die ersten Zeugen einvernommen.