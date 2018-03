Polizei ermittelt gegen würgende Tram-Kontrolleure

„Mitarbeiter haben in solchen Fällen ein Anhalterecht“

„Zugegeben, das Video schaut auf den ersten Blick wild aus. Wir werden intern diesen Vorfall genau aufarbeiten. Parallel dazu wird ja auch von den Behörden ermittelt. Da es sich um ein schwebendes Verfahren handelt, darf ich dazu nichts sagen“, erklärt Peter Maier, Prokurist der Securitas - also jene Firma, die die Kontrollen in den Straßenbahnen der Linz AG Linien durchführt. Was er betont: „Laut einem OGH-Urteil aus dem Jahr 2007 haben unsere Mitarbeiter in solchen Fällen ein Anhalterecht.“