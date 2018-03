Sony RX10 IV: Zoom-starker Allrounder im Test

Preis

Last, but not least hat die RX10 IV noch ein Bluetooth-Modul spendiert bekommen, um GPS-Informationen eines gekoppelten Smartphones in den Bilddateien mitzuspeichern. Wenig überraschend, schlagen sich die genannten Neuerungen letztlich auch im Preis nieder. Mit einer UVP von 1999 Euro gegenüber 1599 Euro ist die Sony RX10 IV 400 Euro teurer als ihr Vorgänger. Wer den schnelleren Hybrid-Autofokus und die höhere Serienbildgeschwindigkeit nicht benötigt, kann also bares Geld sparen.