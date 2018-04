Kärnten: Österreichs Süden genussvoll erfahren

DAS BESONDERE IN DIESEM FRÜHJAHR heißt jedoch “E-Motion„, das erste E-Bike-Festival Kärntens, das vom 11. bis 13. Mai rund um den Millstätter See und auf naturbelassenen Trails in den Nockbergen stattfinden wird – inklusive Touren mit heimischen Bike-Guides. Das Herzstück der Routen ist der 28 Kilometer lange Genussradweg rund um den wasserreichsten, tiefblauen Millstätter See. An Logenplätzen am und über dem See laden Almwirtschaften und See-Restaurants zur Rast.