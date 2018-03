Kinderpornographie in Bitcoin-Blockchain entdeckt

So soll es den Forschern zufolge auch gelungen sein, kinderpornografische Inhalte in die nicht veränderbare Datensammlung einzuschleusen, wie das Branchenportal heise.de unter Berufung auf das Untersuchungspapier berichtet. Demnach wurden unter mehr als 1600 in der Bitcoin-Blockchain versteckten Dateien auch zwei Linklisten gefunden, die auf kinderpornografische Inhalte verweisen, sowie ein kinderpornografisches Bild.