Gift-Krimi: Tusk verweigert Putin Gratulation

Wegen des Gift-Krimis herrscht nicht nur zwischen London und Moskau dicke Luft, sondern auch zwischen EU-Ratspräsident Donald Tusk und Russlands Präsident Wladimir Putin. Nach dem Giftanschlag in Großbritannien will Tusk Putin nämlich nicht zu dessen Wiederwahl gratulieren. Der Pole Tusk formulierte seinen Unmut am Mittwoch in Brüssel mit folgenden Worten: „Nach dem Salisbury-Anschlag bin ich nicht in der Stimmung, die Wiederernennung von Präsident Putin zu feiern.“