Stimmung zwischen London und Moskau wird giftiger

May hatte bereits vor wenigen Tagen angedroht, keine Regierungsvertreter zur Fußball-WM nach Russland zu schicken. Britische Medien wie die „Times“ halten auch eine Cyberattacke auf den Kreml für möglich. Ebenso denkbar seien demnach finanzielle Maßnahmen gegen Oligarchen, die Immobilien in London besitzen. Kremlsprecher Dmitri Peskow meinte dazu in Moskau lediglich, Russland lasse nicht in der Sprache von Ultimaten mit sich reden. Man habe London über diplomatische Kanäle mitgeteilt, dass Russland an dem Anschlag unschuldig sei.