Österreich mischt sich in Gift-Krimi ein

Der Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion in Großbritannien schlägt weiter hohe Wellen. Zwar haben die EU-Außenminister am Montag ihre „uneingeschränkte Solidarität“ mit der britischen Regierung erklärt, eine direkte Schuldzuweisung an Russland blieb aber aus. Grund war offenbar Widerstand aus Griechenland, doch auch Österreich steht auf der Bremse: Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) forderte zunächst eine umfassende Aufklärung - was von Kreml-nahen Medien wie dem Fernsehsender RT umgehend aufgegriffen wurde.