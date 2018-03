Giftanschlag: Moskau wirft London „Hysterie“ vor

Nach der Reaktion Londons auf den Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal sind am Mittwoch bei einer kurzfristig einberufenen Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York die Wogen hochgegangen. Premierministerin Theresa May sorge für eine „hysterische Atmosphäre“, sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja. Es gebe „keinerlei Beweise“ dafür, dass Moskau hinter dem Anschlag stecke. Der britische UN-Botschafter Jonathan Allen erwiderte, er sehe das anders - sein Land werde sich von Russlands „Leugnungen, Ablenkungen und Drohungen“ nicht abhalten lassen.