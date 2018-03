USA schwingen nächste Sanktions-Keule gegen Moskau

Während die britische Regierung wegen des Giftanschlags auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal diplomatische Vergeltungsaktionen gegen Russland angekündigt hat und eine internationale Allianz gegen Moskau zu schmieden versucht, haben die USA nun ein neues Sanktionspaket gegen Russland geschnürt. Die Strafmaßnahmen gegen fünf Firmen und Organisationen sowie 19 Einzelpersonen seien eine Antwort auf „böswillige russische Cyberaktivitäten“, darunter die versuchte Intervention in US-Wahlen, hieß es in einer Erklärung von Finanzminister Steven Mnuchin am Donnerstag.