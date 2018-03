Wütende junge Männer und leere Versprechen

Mitteilungsbedürftig sind sie, die Römer, besonders wenn es um Politik und um die Wahl am Sonntag geht. Taxler Francesco gerät vom Flughafen Fiumicino in die Innenstadt bei 162 km/h auf der löchrigen Autobahn in seinem klapprigen Toyota regelrecht in Rage: „Sie versprechen uns immer das Gleiche. Der Liter Benzin kostet 1,7 Euro, und nun schauen Sie sich die kaputten Straßen an. Wohin geht das ganze Geld?“