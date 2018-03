Italiener wählen - wer ist das geringste Übel?

Mitte-rechts liegt vorne, Tajani kündigt sich an

Die größte Chance hat laut variierenden Umfragen das Mitte-rechts-Bündnis aus Forza Italia, Lega und den ultrarechten Fratelli d’Italia, in dem eine – auch dank der hervorragenden Arbeit von Mailänder Schönheitschirurgen – bestens konservierte politische Mumie alle Fäden in der Hand hält. Viermal war Silvio Berlusconi Premier, 2011 trieb der „Cavaliere“ (der Ritter) das Land fast in den Ruin. Korruptionsprozesse, Verurteilungen, Politikverbot, all dies half nichts. Berlusconi ist stärker da denn je.