Liegender Protest von Waffengegnern in Washington

Neuerliche Debatte über US-Waffengesetze

Der Amoklauf am Mittwoch an einer Schule in Florida mit 17 Toten hatten eine landesweite Welle des Protests ausgelöst und die Debatte über die US-Waffengesetze neu entfacht. Bereits am Wochenende hatten Überlebende des Massakers mit großer Empörung den Waffen-Lobbyismus in den USA angeprangert. "An jeden Politiker, der Spenden von der Waffenlobby NRA annimmt: Schande über euch!", rief die Schülerin Emma Gonzales am Samstag bei einer Protestkundgebung.