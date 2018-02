„Dragon Ball FighterZ“: Fesselnde Anime-Prügelei!

Das Game ist schöner als die TV-Serie

Die große Stärke von „Dragon Ball FighterZ“ ist seine Inszenierung: Das Spiel sieht aus, als stamme es aus der Feder eines Anime-Künstlers, Schärfe und Detailgrad der Charaktere und Kampfarenen spielen im heutigen Full-HD-Zeitalter sogar noch ein Stück über der Pracht der damals noch nicht in HD ausgestrahlten Serie. Davon profitiert der Story-Modus: Auch, wenn die Geschichte an sich nicht übermäßig wendungsreich ist und man die Zwischensequenzen etwas abwechslungsreicher erzählen hätte können, fühlt man sich in der Kampagne doch fast, als wäre man Teil der Serie.