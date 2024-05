Kern zerbröselt – so ein Pech hatten wir noch nie

Nach den Kreuzband-Opfern David Alaba, Sasa Kalajdzic und Xaver Schlager ist der nächste hochkarätige EURO-Ausfall bei Österreichs Team fix: Goalie Alex Schlager, der am Sonntag beim Liga-Hit in Hütteldorf beim Aufwärmen w.o. gab, wurde bereits gestern in Innsbruck am linken Knie operiert. Die Saison ist für den 28-Jährigen vorbei.