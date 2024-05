Wilson krönt sich erstmals zum Snooker-Weltmeister

Wilson jetzt Weltranglisten-Dritter

Am Montag schaffte Jones zwar ein Century-Break mit 105 Punkten, doch für eine Wende reichte es trotz ordentlicher Leistung am Abend nicht mehr. Beim Stand von 16:11 musste eine neu aufgelegte Schwarze über den Frame entscheiden – Wilson verwandelte kunstvoll über die Bande und war danach nicht mehr zu stoppen. In der neuen Weltrangliste wird Wilson auf Platz drei geführt. Mark Allen aus Nordirland übernimmt den Spitzenplatz von Ronnie O‘Sullivan, der auf Rang fünf abrutscht.