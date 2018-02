US-Kette Best Buy wirft CDs aus ihrem Sortiment

Einst hat die CD die Schallplatte verdrängt, jetzt droht ihr offenbar das Aus durch digitale Angebote wie Streaming und Downloads – zumindest in den USA. Denn wie das für gewöhnlich gut informierte "Billboard Magazin" berichtet, will die Elektronikkette Best Buy dort ab dem Sommer keine CDs mehr in ihren Filialen verkaufen. Und die Kette Target will den Verkauf zumindest einschränken.