Spielt der FC Kärnten bald im Wörthersee-Stadion?

Bis zur Landtagswahl am 4. März stellen wir den zehn Spitzenkandidaten jeden Tag eine andere Frage. Heute geht es um das Thema Fußball! "Österreichs für viele schönstes Fußball-Stadion in Klagenfurt wird abgesehen von einzelnen Auftritten des Nationalteams und dem Cup-Finale selten für Fußball genützt. Könnten Sie sich vorstellen, mit WAC-Präsident Dietmar Riegler über eine Installierung eines FC Kärnten in Klagenfurt zu reden?", will Sport-Chef Conny Lenz wissen.