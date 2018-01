„Wie machen Sie das Wohnen in Kärnten leistbar?“

Das Projekt "30 Fragen und 300 Antworten" geht in die zweite Runde. In Frage Nummer 2 - gestellt von "Kärntner Krone"-Chefsekretärin Pia Karasin - geht es um ein Thema, das viele Kärntner und Kärntnerinnen tagtäglich beschäftigt. Ihre Frage lautet: "Was werden Sie unternehmen, um das Wohnen leistbar zu machen? Gerade in Kärnten sind private Mietwohnungen sehr teuer, bei Genossenschaftswohnungen fallen hohe Baukostenzuschüsse an; und viele Jugendliche bleiben im 'Hotel Mama', weil sie sich eigene vier Wände nicht leisten können."