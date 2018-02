Medizin, Jus und Sport studieren in Kärnten?

Viele Junge kehren Kärnten den Rücken zu, wenn sie zu studieren beginnen - das beschäftigt auch unseren Sport-Redakteur Claudio Trevisan. Deshalb stellt er in der heutigen Ausgabe von "30 Fragen 300 Antworten" den zehn Spitzenkandidaten folgende Frage: "Mit der FH Kärnten sowie der Uni in Klagenfurt bietet Kärnten nicht wenige Weiterbildungsmöglichkeiten. Für dieses Jahr ist sogar ein Sport-Studium an der Alpen-Adria-Universität geplant. Gibt es außerdem noch Bestrebungen, weitere große Studiengänge wie Jus oder Medizin zu installieren?"