Taxi-Drohne absolvierte erste bemannte Flüge

Nach unzähligen Testflügen u.a. bei Nacht, in Höhen von bis zu 300 Metern und sogar während eines Taifuns hat die chinesische Taxi-Drohne Ehang 184 ihre ersten bemannten Flüge absolviert. Unter den Passagieren auch Firmengründer und -chef Hu Huazhi. In einem Video schildert er seine Vision vom autonomen Fliegen: Route festlegen, auf "Take off" drücken und abheben.