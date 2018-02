Blitzaktion: Grazer Islamist nach Bosnien geflogen

Am Wochenende nun die Wende in der Affäre: In einer Blitzaktion wurde der Scharia-Bekenner per Flugzeug in seine Heimat gebracht. Dort soll er sich nun als freier Mann in Banja Luka aufhalten. Das Verfahren in Österreich läuft weiter. Jener verurteilte Dschihadist, der in Graz psychologisch betreut wird und Mindestsicherung kassiert, bleibt hingegen weiter unbehelligt.