Graz: Trotz Terrorgefahr ist Islamist wieder frei

Zudem besuchte der Bosnier regelmäßig eine mittlerweile geschlossene Hinterhof-Moschee in Graz, aus deren Umfeld sich laut den Ermittlungen bereits 40 Mitglieder nach Syrien abgesetzt hatten, um sich der Terrororganisation Islamischer Staat anzuschließen. Der IS hatte bekanntlich im Vorjahr zu Anschlägen in Europa in der Weihnachtszeit aufgerufen.