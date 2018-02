Traditionsgasthof in Flammen

Aus noch unbekannter Ursache geriet in der Nacht auf Sonntag der Stadl samt Gastraum des Traditionsgasthauses „Marhube“ in Vollbrand. Der Betrieb befindet sich direkt an der Talabfahrt des Skigebiets Goldeck in rund 760 Meter Seehöhe. Insgesamt befanden sich sieben Feuerwehren - Baldramsdorf, Spittal/Drau, Lendorf, Hühnersberg, St.Peter-Spittal, Möllbrücke und Pusarnitz - mit 19 Fahrzeugen und rund 170 Mann im Einsatz. Den Blauröcken gelang es, das Feuer nach etwa zwei Stunden zu löschen. Verletzt wurde niemand.