Die Abenteuer von Schmied Heinrich im alten Böhmen

Am 13. Februar erscheint das Mittelalter-Rollenspiel "Kingdom Come: Deliverance" für PC, PS4 und Xbox One. Im neuen Trailer stimmen die Entwickler die Spieler auf das Dasein als Schmied Heinrich ein, der im kurz vor einem Bürgerkrieg stehenden mittelalterlichen Böhmen viele Abenteuer erleben wird. Die Entwickler versprechen nebst realistischer Schwertkämpfe auch eine packende Hintergrundgeschichte, die nicht weniger als eine Million Worte umfasst. Man darf gespannt sein, wie gut das RPG der Prager War Horse Studios wirklich geworden ist.