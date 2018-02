Tauziehen um Standort für neuen Fernbus-Terminal

„Busreisen werden immer beliebter, darum muss jetzt in die Infrastruktur investiert werden“, so Spartenobmann Davor Sertic. Trotz Bezirks-Neins favorisiert er wegen der guten Anbindung ebenfalls den Verteilerkreis, prüft aber jetzt auch Alternativen. Die „Waldmanngründe“ werden schon jetzt von Bussen angefahren. Etwa vom Branchenriesen „Flixbus“. Das Grundstück gehört den ÖBB. Die Bahn will es laut ORF bis 2020 nutzen und dann verkaufen. Die Stadt könnte dann hier „zuschlagen“.