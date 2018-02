Skiregion Schladming testet „digitalen Skilehrer“

Besucher der obersteirischen Ski-Region Schladming-Dachstein können ab sofort gratis die Dienste eines "digitalen Skilehrers" in Anspruch nehmen. Das System "Carv" wertet per "smarter" Schuheinlage und App das Fahrverhalten aus. Über In-Ear-Kopfhörer kann man dann Tipps in Echtzeit und Analysen des Fahrstils erhalten.