Kampusch: „Kinder sollten Eltern in Haft besuchen“

Kampusch suchte sich selbst psychiatrische Hilfe

Die Hilfe, die sie nach ihrem Martyrium erhalten habe, sei nicht optimal gewesen, so die 29-Jährige. "Als ich mich befreite, hatte ich zwar Unterstützung, aber nicht, was ich erwartet hatte. Die Polizei hatte eigene Psychologen für Krisenmanagement – für Mordfälle und die Opfer von Unfällen und Gewaltverbrechen. Aber sie waren nicht darauf vorbereitet und hatten auch keine Erfahrungen damit, mit Menschen in meiner Situation umzugehen, deshalb hat es für mich nicht funktioniert", erinnerte sie sich an diese schwere Zeit. Sie habe daraufhin selbst einen Kinderpsychiater gesucht, der ihr helfen konnte. Erst nach zwei Jahren Therapie habe sie das Gefühl gehabt, sie sei nicht mehr auf ihn angewiesen. "Aber es gab so viele andere Probleme, wie die große Medienaufmerksamkeit und die Verschwörungstheorien, also habe ich mich dafür entschieden, weiter zur Therapie zu gehen – bis heute."