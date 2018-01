Kryptogeld unter Druck: Börse stoppt Abhebungen

Kryptowährungs-Boom beschäftigt Weltwirtschaftsforum

Auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos sind Rufe nach einer stärkeren Überwachung der Kryptowährungen laut geworden. US-Finanzminister Steven Mnuchin sagte, ihm gehe es in erster Linie darum, dass Internetwährungen nicht für unerlaubte Zwecke genutzt werden. "In den USA gelten für Anbieter und Plattformen von Kryptowährungen die gleichen Regeln wie für Banken", unterstrich er. Ziel müsse sein, dass überall in der Welt nach den gleichen Regeln mit Bitcoin & Co umgegangen werde.