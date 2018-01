16 Minuten Mittelalter-Action im alten Böhmen

Die Prager Warhorse Studios und Publisher Deep Silver haben ein neues Gameplay-Video zum kommenden Mittelalter-Rollenspiel "Kingdom Come: Deliverance" veröffentlicht. Darin zeigen die Entwickler 16 Minuten lang, wie sich das auf Realismus getrimmte RPG um den Schmiedssohn Heinrich spielt. Da gibt es ebenso blutige wie realistische Schwertkämpfe, aber auch eine ganze Menge Inventar-Management. "Kingdom Come: Deliverance" erscheint am 13. Februar für PC, PS4 und Xbox One.