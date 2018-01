Keine Erstattung für Air-Berlin-Kunden!

Mehr Schulden als angenommen

Laut Insolvenzbericht hat die pleitegegangene Airline viel mehr Schulden, als bisher angenommen. Dem stünde weit weniger Vermögen gegenüber. Die Schulden werden in einem dem Gläubigerausschuss vorgelegten Bericht mit bis zu 4,4 Milliarden Euro angegeben. Allein die deutsche Bundesregierung (via KfW), der Fiskus und die Bundesagentur für Arbeit müssten mit Ausfällen von rund 200 Millionen Euro rechnen. Das verwertbare Vermögen betrage nach derzeitigem Stand nur 88 Millionen Euro, heißt es in den deutschen Medienberichten unter Bezug auf das Insolvenzpapier.