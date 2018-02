Spieljochbahn: Aus Alt wird Neu

Abseits der Kulinarik trumpft die Bergstation auch mit einem eigenen Kindergarten auf, der von erfahrenen Pädagogen geführt wird. An sieben Tagen in der Woche können Skigäste ihre Kinder ab drei Monaten bis sechs Jahre in Betreuung geben – und zwar von 9.00 bis 16.00 Uhr. An diversen Spielecken können sich die Kleinen austoben. Für all jene, die hingegen das Skifahren lernen wollen, sind verschiedene Skischulen im Gebiet tätig.