Schlimme Kinder: Generation der Tyrannen

Was tun mit kleinen Tyrannen? Wie umgehen mit dem Nachwuchs, der Eltern essgestört, leistungsverweigernd und verhaltensoriginell in die Resignation treibt? Jugendpsychotherapeutin Martina Leibovici-Mühlberger lässt in ihrem neuen Buch aufhorchen. Denn sie ist überzeugt: Diese Kinder gehören beim Bewältigen zukünftiger Herausforderungen einer vernetzten Welt zu den Besten. Ihre richtige Erziehung setze allerdings ein neues Menschenbild voraus. Die renommierte Wiener Ärztin gibt in ihrem Ratgeber praktische Tipps, "wie sich ein Tyrannenkind zu einem 'Homo sapiens socialis', einem Menschen, der weiß, wie er sich in seiner sozialen Umgebung richtig zu verhalten hat, entwickeln kann".